شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تعقد مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة تطورات العدوان على غزة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمراً صحفياً، الخميس المقبل، تطورات العدوان في الغزة والآثار الصحية والإنسانية المترتبة عليه.

فيما دعت منظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة حماية الأطقم الطبية والمرافق الصحية في مناطق النزاع، وخاصة على ضوء التصعيد الحاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ووقوع حوادث شملت العاملين الصحيين والمرافق الصحية، ما أثر سلبا على اختبارات كوفيد-19 وعملية التطعيم بشدة.

جاء ذلك خلال كلمة مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة من جنيف، الثلاثاء.

وقال جيبرييسوس: «تأثر اختبار كوفيد-19 والتطعيم بشدة، هذا يخلق مشاكل صحية للعالم ككل»، مشددا على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني الدولي احتراما كاملا، مضيفا: «على وجه الخصوص، يجب حماية العاملين الصحيين والبنية التحتية دائما وأدعو القادة من جميع الأطراف إلى ضمان احترام هذه القوانين الإنسانية الحيوية».

وشدد على تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ـ بحسب مركز إعلام المنظمة الدولية في جنيف ـ على أن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل يمكن أن يطلق العنان لأزمة أمنية وإنسانية لا يمكن السيطرة عليها.

بدوره، أشار مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايك راين إلى أن المنظمة تواصل العمل، وقد عملت لسنوات، مع جميع الأطراف الصحية في إسرائيل وفي فلسطين في محاولة جلب الطرفين فيما يتعلق بالأمور ذات المصالح الصحية المتبادلة.

وقال: «إن صحة الناس وصحة المدنيين يجب أن تكون قضية مركزية تحتل اهتمام الجميع. ويجب وقف جميع الهجمات على الرعاية الصحية فورا، ويجب ضمان وصول الناس لخدمات الرعاية المناسبة».