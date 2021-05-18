شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم حصاد القمح بمزرعة كلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد محمد محروس، وكيل كلية التكنولوجيا والتنمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، والدكتور سعيد عبدالخالق مهنا، استاذ بقسم الانتاج النباتي ومدير المزرعة، وبهجت فؤاد أباظة أمين عام الكلية، الثلاثاء، بدء موسم حصاد الذهب الأصفر (حصاد ودرس القمح آليا مرة واحدة) وذلك بمزرعة الكلية بقرية غزالة مركز الزقازيق.

أوضح الدكتور خالد محروس وكيل الكلية، أن إنتاج المزرعة من القمح هذا العام يعتبر جيدا إذا ما قورن بالأعوام السابقة مشيرا انه يتم زراعة يعض المحاصيل داخل المزرعة من برسيم، وبعض انواع الخضروات، إلى جانب زراعة القمح كما يوجد بالمزرعة منحل عسل يجري عليه بعض التجارب العلمية التي تخدم طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا بالكلية.

فيما أكد الدكتور سعيد مهنا مدير المزرعة، على جودة المحصول وخلوه من أي إصابات، وأن القمح جاف بنسبة 100%، مضيفا أن حصاد اليوم لمحصول القمح تم بأستخدام الميكنة الزراعية (كلاس)؛ والتي تقوم بفصل القمح عن التبن (القش)، ثم تعبئته وحمله في السيارات المخصصة لذلك، تمهيدا للقيام بوزن كمية محصول القمح الناتجة هذا العام أما التبن الناتج من عملية الحصاد يتم ضغطه في شكل بالات تمهيدا لبيعه إلى مزارع الأنتاج الحيواني .