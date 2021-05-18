شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ٣٣ معلمًا مفصولاً إلى وظيفتهم في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مذكرة العرض التى تقدم بها الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان والخاصة بعودة ٣٣ معلم وأخصائى مساعد إلى العمل، والذين كان قد سبق فصلهم لعدم حصولهم على شهادة الصلاحية خلال فترة التعاقد معهم البالغة ثلاث سنوات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسوان قد قدمت مذكرة عرض صدق عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفيد بالموافقة على قرار إعاة التعاقد مع ٣٣ معلم لمدة عام واحد فقط غير قابلة للتجديد وهم المستوفين لملفاتهم بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

وقدم القبيصي، التهنئة للمعلمين العائدين للعمل، وطالبهم بالإسراع باستيفاء المستندات اللازمة لترقيتهم إلى معلم.