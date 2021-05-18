شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتصدر ترند تويتر بعد تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولا بين رواد موقع تويتر، على خلفية إعلانه عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.



هاشتاج السيسى

وأشاد رواد تويتر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الداعم للفلسطينيين، مشيرين إلى دور مصر القيادى فى القضية الفلسطينية، وأن مصر هى الشقيقة الكبرى للدول العربية، فقال أحد المغردين: "الرئيس السيسي الوحيد اللي ما بيتكلمش شغال وبس لا بيطلع في مؤتمرات يقول شعارات ولا يرفع علم فلسطين والناس تهلل وراه، عايز تساعد فلسطين اتعلم"، وقال آخر: "الرئيس عبد الفتاح السيسى من باريس يعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.. تسلم الأيادى ياريس مصر معاك أم الدنيا لكل أشقائها العرب".



التدوينات



التغريدات



تدوينات

وغرد أحد المدونين :"تحيا مصر السيسى"، وقال آخر :" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في غزة، فيما يكتفي آخرون بإطلاق خطب طنانة فقط".



هاشتاج السيسى



التغريدات

فيما قال أحد المدونين :" عظيمه يامصر بالبطل الإنسان، صاحب الفخامة الزعيم البطل عبد الفتاح السيسي، كل الدعم و التقدير لسيادته"، وقال آخر :" اللهم زد وبارك، سنخرج من هذه المعركة منتصرين بإذن الله ومستقبل أفضل لغزة، شكرا السيسي شكرا مصر".