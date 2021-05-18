شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن تخصيص برنامج لــ200 متدرب فلسطينى و5 منح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المبادرة المصرية المخصصة لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تسخير كافة إمكاناتها لدعم تطوير الكوادر البشرية الشابة بدولة فلسطين وتأهيلهم بالبرامج المختلفة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع كبريات المؤسسات الدولية، لتمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا، وغيرها من الموضوعات والأنشطة المخصصة لتدريب الكوادر القيادية ليمتد قطار التنمية من مصر إلى فلسطين.

وقالت الأكاديمية فى بيان لها اليوم، أنه لتنفيذ ذلك التوجيه سيتم تخصيص 5 منح كاملة فى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الرابعة ليتدرب ويدرس الأشقاء الفلسطينيين جنباً إلى جنب مع أشقائهم المصريين.

كما أعلنت عن إتاحة برنامج تدريبى لـ200 متدرب على مهارات القيادة والإدارة للأشقاء الفلسطينيين عبر المنصة الإلكترونية للأكاديمية، كذلك سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية لتنفيذ برنامج تدريبي للكوادر الفلسطينية بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.