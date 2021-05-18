شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يغادر لقبرص لعقد محادثات ثلاثية مع وزيرى دفاع قبرص واليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية قبرص، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، فى إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الصديقة .

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكل من مصر وقبرص واليونان، لدعم علاقات التعاون العسكرى، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين مصر وقبرص واليونان فى العديد من المجالات .