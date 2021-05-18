شكرا لقرائتكم خبر عن مصر حصن القضية الفلسطينية.. مساندة دائمة ودعم لا ينقطع للأشقاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

إلى جانب ذلك فإن الدولة المصرية أرسلت 65 طن أدوية ومستلزمات طبية بـ14 مليون جنيه، وعملت على تعزيز مخزون الدم فى القناة بـ330 كيسا و1827 وحدة بلازما، وقامت بتجهيز 11 مستشفى فى 3 محافظات لاستقبال المصابين.

بالإضافة إلى الدفع 165 سيارة إسعاف مجهزة بعناية مركزة وتنفس صناعى، وتوفير فرق انتشار سريع مدعومة بالأطباء على معبر رفح البرى، وغرفة عمليات مركزية للصحة تتابع الخدمات المقدمة للأشقاء.