شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى والاستثمارى بـ"شطا" فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، بتفقد مشروع الإسكان الذى يتم تنفيذه بموقع شطا ٢، ويرافقه وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وتجول رئيس الوزراء ومرافققوه فى أرجاء المشروع، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أجهزة الدولة بالتوسع في مشروعات الإسكان، والتي حققت طفرة كبيرة في هذا القطاع؛ لتوفير وحدات سكنية كاملة المرافق والتشطيبات تناسب جميع الفئات.