شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشدد على خطورة تداعيات تغيير الوضع الديموجرافى لمدينة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافى لمدينة القدس، وهى المحاولات التى تستوجب الوقف الفورى.

جاء ذلك، خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذى شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.