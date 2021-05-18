صور| الحماية المدنية تنقذ سكان شقتين من الموت بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا اندلع في وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من العقار (٤٤٧ أ).

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع إطفاء أكتوبر.

وتبين نشوب حريق في وحدة سكنية بالطابق الأخير وامتدادها إلى شقة أخرى، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران والسيطرة عليها دون إصابات.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات غرفة، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

وتحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.