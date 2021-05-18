لهذه الأسباب عاقبت الجنايات أحمد بسام زكي بالمشدد 8 سنوات في اتهامه بهتك عرض 3 فتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي، بالسجن 8 سنوات في اتهامه بالتحرش جنسيًا بفتاتين عن طريق إرسال صور جنسية لهما والتواصل معهما دون رضاهما، والتي قالت إن المتهم قرر الانتقام من الفتيات وإثبات تفوقه الجنسي بعد أن فوجئ بأن الفتاة التي ارتبط بها في مرحلة الإعدادية قابلها أحد زملاء دراسته أمام باقي أقرانه

وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم أحمد بسام ذكي، جمعته علاقة صداقة بإحدى الفتيات إبان دراسته الإعدادية وعلم بأن أحد زملاء دراسته قابلها بإرضائها على مرأى من باقي زملائه فتولد بنفسه شعور بالإهانة والرغبة في إبراز تفوقه جنسيا على باقي أقرانه فدأب على التعرف.

وأضافت الحيثيات أن المتهم تناوب هتك عرض الفتيات، وهتك عرض فتاة لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته، بأن قبلها وحسر عنها ملابسها ملامسا مواطن عفتها وتهديدها.

وذكرت الحيثيات أن المتهم هدد فتاة أخرى كان قد سبق وهتك عرضها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلب بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الإلكتروني بتطبيق الانستجرام مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها بممارستها الجنس معه إن لم تعاود.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم المعروف بـ "متحرش الجامعة الأمريكية" للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته لاتهامه بالتحرش جنسيًا بفتاتين، وإرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها.

ذكر أمر الإحالة الصادر من نيابة الشؤون المالية والتجارية، في القضية 2022 لسنة 2020 حصر اقتصادية، إنَّ المتهم في الفترة من 2016 حتى 2020، تحرش جنسيًا بالمجني عليها "ف.س"، بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية، بأن أرسل إليها عبر تطبيق واتس آب، صورًا ذات طبيعة جنسية، وتعمد مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

كما أوضحت التحقيقات أنَّ المتهم تحرش جنسيًا بالمجني عليها "ن. ع" وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما، حيث أتى خلالها بإيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية، فضلًا عن تعمده مضايقتها بتكرار الاتصال بالمجني عليها ومراسلتها دون رضاها أو وجود مقتضى لذلك.

ومثُل المتهم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لاتهامه بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 سنة ميلادية، وتهديدهنّ وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار العلاقة معهنّ، وصدر قرار بتأجيلها لجلسة 7 نوفمبر، للاطلاع.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بالتحقيقات، وشهادات المجني عليهنّ وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهنّ من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي، من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على إحدى نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.