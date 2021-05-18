السجن 10 سنوات لميكانيكي حرق 6 سيارات بسبب "ركن عربية" أمام ورشته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن 10 سنوات بتهمة حرق 6 سيارات، انتقامًا من صاحب مركز صيانة بسبب ركن السيارات.

تعود أحداث الواقعة لتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في عدد من السيارات بمنطقة وسط البلد، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم ميكانيكي، وتشاجر قبل وقوع الحادث مع صاحب مركز صيانة، بسبب ركن سياراته أمام ورشة المتهم، فعقد النية على الانتقام منه.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اشترى "بنزين" وأشعل النار في مركز الصيانة، ما أدى لتفحم 6 سيارات كانت موجودة بمحيط المكان، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت إحالته لمحكمة الجنايات.