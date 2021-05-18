شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحثي جديد لريادة الأعمال المجتمعية بالجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إطلاق الجامعة مشروع بحثي وبناء قدرات جديد لريادة الأعمال المجتمعية وتنشيط دور الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة الجامعات الفرنكوفونية، موضحا أن المشروع يستهدف رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة في هذين المجالين.

وأضاف فى تصريحات الثلاثاء، أن المشروع يشمل وضع إطار تنفيذ استراتيجية الجامعة في الحوكمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والأنشطة المرتبطة بالحاضنة التكنولوجية وبناء قدرات الموظفين بالجامعة، ‏كما يدعم المشروع دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإجراء بحوث تطبيقية ومشاريع ريادية ذات بعد اجتماعي وثقافي وبيئى ووضع منهج لريادة الأعمال الاجتماعية والأنشطة المرتبطة بالحاضنة التكنولوجية وتنفيذ عدة فعاليات وورش تدريبية للطلاب.

بدوره قال الدكتور عاطف الشبراوى، أستاذ الابتكار وريادة الأعمال بمركز الابتكار بالجامعة المصرية اليابانية، أن المشروع يرتكز على ثلاث محاور رئيسية؛ الأول هو تصميم اطار الحوكمة للمسؤلية المجتمعية للجامعة ودورها في التنمية المستدامة، ‏ويتضمن المحور الثاني محتوى تعليمي أكاديمي متخصص للمسؤلية المجتمعية في حين يتضمن المحور الثالث رفع كفاءة الحاضنة في مجال ريادة الأعمال المجتمعية.

وأضاف، ينظم المشروع عدد من المؤتمرات وورش العمل للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الأفارقة بالجامعة ووضع منهج متطور لتدريس تطبيقات ريادة الأعمال المجتمعية والابتكار الاجتماعي وهي مجالات تطبق لأول مرة في مصر، علما بان تم اختيار المقترح الذي تقدمت به الجامعة المصرية اليابانية للعلوم من بين حوالي ٧٠ مقترح مقدمة من جامعات دول شمال أفريقيا وأن الجامعة هي الوحيدة التي فازت بالمنحة من مصر.