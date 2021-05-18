شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته لدمياط.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى والاستثماري بـ«شطا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة دمياط، اليوم، بتفقد مشروع الإسكان الذي يتم تنفيذه بموقع شطا ٢، ويرافقه وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وتجول رئيس الوزراء ومرافققوه في أرجاء المشروع، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أجهزة الدولة، بالتوسع في مشروعات الإسكان، والتي حققت طفرة كبيرة في هذا القطاع؛ لتوفير وحدات سكنية كاملة المرافق والتشطيبات تناسب جميع الفئات.

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن المشروع يضم ٢٠ عمارة؛ عبارة عن دور أرضي و٤ أدوار علوية بتشطيبات كاملة نفذتها مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، وتحتوي كل عمارة على 16 وحدة بإجمالي 320 وحدة سكنية، من بينها ١٣ عمارة إسكان اجتماعي و٧ عمارات إسكان استثماري، كما يضم المشروع ٣٢٠ وحدة تجارية، فضلاً عن تنفيذ أعمال إنارة خارجية لكل عمارة تعمل بالطاقة الشمسية.