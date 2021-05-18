شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم ويبنار حول «الإنفوجراف وقضايا التنمية المستدامة - رؤية مصر ٢٠٣٠» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الاعلام جامعة القاهرة غدًا الأربعاء، ويبنار حول استخدامات الانفوجراف في معالجة قضايا التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ تحت رعاية ا.د.محمد عثمان الخشت وا.د.هويدا مصطفي عميدة الكلية.

يتحدث في الويبنار الدكتور أحمد محمود الأستاذ بالكلية، وتديره أ.د.ليلي عبدالمجيد استاذ الصحافة وعميد الكلية الأسبق، حيث يتناول أهمية الإنفوجراف وأنواعه وكيفية إعداده وتنفيذه من حيث اختيار الفكرة المميزة وإنشاء مخططه وهيكله واختيار الألوان الجذابة لعين القارئ والمشاهد إلى جانب توفير الحقائق والمعلومات المتصلة بالفكرة وتحرير وتعديل الانفوجراف بشكل مترابط وسهل.

كما يناقش الويبنار انواع المحتوي الرقمي الذي يمكن استخدام الانفوجراف كاحد اشكاله واساليبه، وما هو العائد من استخدامه في صناعة المحتوي خاصة في معالجة قضايا التنمية المستدامة لتبسيط المعلومات وعرضها بشكل شيق وعمل مقارنات واستعراض التسلسل والتطور مع التركيز على تقديم نماذج مختلفة.

ويركز الويبنار على كيفية استخدام الانفوجراف في تناول قضايا التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ من مشروعات قومية ومبادرات وحملات حتي للجمهور بسلاسة وتحقق الاهداف المرجوة خاصة الفهم والتوعية والاقناع والمشاركة.

ويشارك في الويبنار طلاب الماجستير والباحثين والصحفيين المهتمين عبر منصة زووم، حيث يأتي ذلك في إطار أنشطة قطاع الدراسات العليا بالكلية باشراف ا.د.وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.