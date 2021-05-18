شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 95 طن مخلفات من البدرشين والتصدي لمحاولات بناء مخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدى مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة ل 4 حالات بناء مخالف عبارة عن الحالة الأولى سور خاص بهنجر والثانية أعمدة تمهيدا لبناء منزل والثالثة والرابعة لأعمال حفر وتشوينات تمهيداً للبناء.

حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد ومعدات البناء والتحفظ على الملاك من قبل قوات الأمن المرافقة.

وخلال حملة مسائية لرصد مخالفات الإجراءات الإحترازية وتجاوز مواعيد الغلق تم غلق وتشميع نادى وكافيه شهير بالمدينة ومطعم كشرى ومكتبة و محل موبايلات ومعرض للسيارات ومصادرة 28 حالة إشغالات متنوعة، كما تم تجريد ورش شوارع ( بورسعيد، عباس عنانى، طريق المقابر، المساكن، الإمام الشافعى ) ورفع 95 طن مخلفات بنطاق قرى وشوارع المدينة.