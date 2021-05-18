شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: السودان بلد غني يحتاج للاستثمار ولا يحتاج للمنح والهبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، في فعاليات ملتقى رجال الأعمال الفرنسيين والأوربيين والعالميين بمقر الشركات الفرنسية.

وقال حمدوك في كلمته «ظللنا نردد على الدوام بأن السودان بلد غني ولا يحتاج للمنح والهبات، بل يحتاج للاستثمار الذي يخلق فرص عمل لشبابنا، ونريد ان نرى إستثمارات حقيقية تأتي لبلادنا وتعمل معنا».

وأوضح رئيس الوزراء عن وجود فرص عمل حقيقية وكثيرة يمكن أن تجني أرباحا كثيرة، مؤكدا رغبته في رؤية الاستثمارات المحلية والعالمية تتدفق إلى السودان، مضيفا أن السودان يمكن أن يقدم فرصا كبيرة في هذا الصدد.

وقال حمدوك ان السودان يشهد انتقالات متعددة من الدكتاتورية للديمقراطية، من الحرب للسلام، من الأزمات الاقتصادية للازدهار، ومن العزلة إلى الاندماج العالمي وأن السودان يقدم فرصا كبيرة في قطاعات الزراعة، النفط، الاتصالات والبنى التحتية وغير ذلك المزيد. وقال رئيس الوزراء ان الموقع الجغرافي للسودان يجعله جارة لسبع دول إفريقية وأربعة من هذه الدول هي بلدان حبيسة (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا) فالإستثمار في السودان يعزز الفرص للشباب، فبدلا عن ركوب المخاطر للوصول إلى أوروبا يمكننا التعاون معا من أجل المستقبل، ليرى الشباب فرص الازدهار في السودان وبقية أنحاء القارة. وأعرب عن ترحيبه برجال الأعمال الفرنسيين والأوربيين والعالميين في السودان وطلب منهم مشاركة السودان لخلق استثمارات تعود بالفائدة على الجميع.