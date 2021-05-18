شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي: فتح باب تلقي أفكار مبتكرة لتصنيع «سمن قليل الدسم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه سيتم اعتبارًا من اليوم تلقى أفكار ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمى، لاستقبال حلول مبتكرة تساعد في تصنيع اقتصادي لسمن قليل الدسم وخالي من الزيوت المهدرجة.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو تقليل المخاطر المحتملة للإصابة بأمراض القلب التاجية والسكري وما إلى ذلك، ويأتى هذا التحدي ضمن عدة تحديات في ظل معاونة الدولة في المساهمة في ايجاد حلول مبتكرة لتقليل أضرار ومخاطر الزيوت المهدرجة، وهناك بالفعل في كثير من الدول المتقدمة تمتلك تكنولوجيات مماثلة لما نطالب به مجتمع العلماء والمبتكرين المصريين.

وتابع صقر أن الأكاديمية ستمنح جائزة مالية للفائز الأول قدرها 30 ألف جنيهاً، والفائز الثاني 20 ألف جنيهاً، والفائز الثالث 10 ألاف جنيهاً، بالإضافة إلى شهادة تقدير من الأكاديمية وشركة عافية العالمية مصر، وتعتبر الجوائز تقدير رمزى من الأكاديمية للباحث أو المبتكر، وفى حالة اجتياز أحد الأفكار المطروحة التقييم الفنى والجدوى الاقتصادية والقدرة على التطبيق ودخول السوق، سوف تقوم الأكاديمية بالتعاون مع شركة عافية العالمية مصر بتوقيع عقد مع صاحب (أصحاب) الفكرة المبتكرة الفائزة في التحدي للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي ثم التسويق.

وستوفر الأكاديمية وشركائها من الصناعة التمويل اللازم للتصنيع في حال التأكد من الجدوي الإقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية لجميع الأطراف. جدير بالذكر أن التحدى السابق الذي تبناه بنك الابتكار المصرى كان تطوير ماكينة بيع خضروات وأغذية طازجة ذكية وذلك لتفادى عملية التلامس في شراء وتدوال الغذاء وبالفعل تم تصنيع الماكينة بالتعاون مع الشريك الصناعى وهى شركة العربى وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجارى تسويق هذه التكنولوجيا محلية الصنع.

ومن جانبها أوضحت د. منة الله الكتامى مدير بنك الابتكار المصرى بأكاديمية البحث العلمى أن التقدم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الابتكار المصري www.eib.eg، علماً بأن آخر موعد للتقدم يوم 8 يونيو 2021 طبقاً للشروط المعلنة على الموقع. وللتوضيح فإن بنك الابتكار المصرى هو تكليف جاء في كلمة رئيس الجمهورية في منتدى الشباب في جامعة القاهرة ونفذته الأكاديمية. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالايميل التاللى: [email protected]