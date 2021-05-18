شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 41 منشأة مخالفة وتحرير 288 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه تم خلال أيام عيد الفطر المبارك غلق 41 منشأة مخالفة لقرارات الغلق، بجانب تحرير 288 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات.

وأضاف أن ذلك تواكب مع قيام فرق الرش والتطهير التابعة لمديرية الصحة أعمالها داخل كافة المواقع المستهدفة، خاصة التي تشهد ترددا للمواطنين والزائرين عليها بإجمالى 476 منشأة ومبنى، بالإضافة إلى 132 شارعا.