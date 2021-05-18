شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يشرح كيفية شراء خضروات خالية من المبيدات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المصري اليوم، بثا مباشرا مع حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين يشرح خلاله كيفية شراء خضروات خالية من المبيدات.

وكشف نقيب عام الفلاحين، في تصريحات سابقة عن أسباب وجود حالات تسمم نتيجة تناول البطيخ، من أبرزها وجود استخدامات غير صحية للمبيدات الزراعية، محذرا المزارعين من استخدام مبيدات غير مصرح بها بغرض زيادة حجم الثمار أو تسريع عمليات النضج بغرض زيادة الأرباح.

ورجح نقيب الفلاحين أن تكون إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بمحافظة قنا بتسمم نتيجة تناول البطيخ يرجع إلى سوء النضج، واستخدام مخصبات ومبيدات غير آمنة.

ونصح «أبوصدام» المواطنين بتحري الدقة في شراء الفاكهة والخضروات في بداية مواسمها، مشيرا إلى وجود بعض الفاكهة التي تتعرض لمعاملات غير صحية كرش مبيدات غير مصرح بها أو زيادة عمليات التسميد الكيماوي من بعض المزارعين البطيخ والخوخ والعنب.

وطالب «أبوصدام» وزارة الزراعة والأجهزة المعنية بضرورة القيام بحملات تفتيشية على الحدائق والمزارع والكشف عن متبقيات الاسمده والمبيدات الضارة في الأسواق حفاظا على صحة المواطنين.