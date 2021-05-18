شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والطيران يشهدان افتتاح متحف المطار بقاعات مبانى 2 و3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، الثلاثاء، افتتاح وزير السياحة الآثار الدكتور خالد العناني، وبحضور الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، صالتي المتحف الأثرى بالمطار، والذي يضم حوالى 70 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وافتتح وزيرا السياحة والآثار والطيران المدنى، قاعات المتحف الآثرى بمبانى الركاب رقم2 و 3 بمطار القاهرة، حيث تم تخصيص قاعتين بصالة السفر بمبني الركاب رقم 3 والصالة الموجودة أمام استراحة رجال الأعمال بصالة سفر مبني الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك للترويج للسياحة الثقافية في مصر وجذب وتشجيع السائحين وخاصة الركاب الترانزيت لزيارة الأماكن والمتاحف الأثرية والتاريخية لما يتضمنه المتحف من قطع أثرية متنوعة تعود لعصور مصر المختلفة.

وحددت وزارة السياحة والآثار، رسوم دخول المتحف للزائرين من الركاب المسافرين، لتكون25 جنيها مصريا للمصريين والعرب، 3 دولارات أمريكيا للأجنبي، وحددت رسوم التصوير الفوتوغرافي 20 جنيها للمصري والعربي و50 جنيها للراكب الأجنبي، ووضعت رسوم إضافية تقدر بـ10 جنيهات على دخول الكاميرا للمصريين والعرب، وتكون 20 جنيها للأجانب.

وبمناسبة الافتتاح الرسمي، للمتحف الأثري، تم إعلان فتح أبوابه، اليوم، مجانا أمام الزوار من الركاب والمسافرين وأيضا ركاب الترانزيت.

وكانت وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع سلطات مطار القاهرة الدولي، انتهت من كافة الأعمال بالقاعة المخصصة للمتحف، كما تم وضع القطع الأثرية وتوزيعها داخل فتارين العرض طبقا لسيناريو العرض المتحفى، والانتهاء من أعمال الإضاءة والبطاقات التعريفية للقطع.