شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نؤيد ونثمن المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المبادرة المصرية المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ، مؤكدا أنها مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة، وندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة فى هذه المبادرة المصرية.

وأكد وزير الأوقاف فى بيان له اليوم، تخصيص 50 مليون جنيه من الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة، مؤكداً أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربى، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط فى أى من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها.

كما أكد وزير الأوقاف، أن موقف الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف ثابت فى كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومصالحه المعتبرة، مع عدم التفريط فى أى من ثوابت الحق الفلسطينى وأهمها حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيه "حزيران" 1967م وعاصمتها القدس الشريف.