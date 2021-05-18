شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 564 محلا ومقهى بالقاهرة لمخالفة مواعيد الغلق وتقديم الشيشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة تطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق المقاهى والكافيهات والمحال الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة.

وفى هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة عدة حملات مسائية، أسفرت عن تحرير 470 محضر غلق محال لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، وعدم الغلق فى التاسعة مساءً من بينها تحرير 94 محضر لمقهى مخالف يقوم بتقديم الشيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث حررت أحياء المنطقة الشمالية 80 محضرا، وأحياء المنطقة الجنوبية 183 محضر وأحياء المنطقة الغربية 21 محضر، وأحياء المنطقة الشرقية 186 محضر.

وأكد محافظ القاهرة، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتم فى كافة الأحياء فى نفس التوقيت على مدار أيام الاسبوع وغير مقتصرة على أيام الاجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، كما طالب أصحاب المقاهى والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بألا تتجاوز نسبة الإشغال 50% فى المطاعم والكافيهات مع التزام المنشآت بمسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتشديد على التباعد الاجتماعى، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب، مع توفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر.

وأكد محافظ القاهرة أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فورى له بالغلق لمدة شهر ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية.