شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يرتب مع وزارة الرياضة نهائي مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ألتقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات على المستوى الشبابي والرياضي بالمحافظة.

تناول اللقاء الحديث حول ترتيبات إقامة نهائي دوري مراكز النسخة الثامنة بين مركز شباب المحسمة المحطة ممثل الإسماعيلية ومركز شباب بلفيا ممثل بني سويف والمقر إقامته شهر يونيو القادم بمحافظة الوادي الجديد للمرة الأولي في تاريخ المحافظة.

كما تناول اللقاء الترتيب لإطلاق مبادرة شبابية لتشغيل الشباب من خلال تأهلهم وتدريبهم على الحرف اليدوية، والتنسيق لإقامة معارض للمنتجات اليدوية بالأندية الكبرى داخل القاهرة والجيزة بهدف تشجيع ودعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية، ومساعدة الشباب العاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية والتسويق لها، وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الصغيرة.

أكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل لجميع الأحداث الرياضية والشبابية والسياحية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة بالمحافظة، نظراً لأهمية محافظة الوادي الجديد رياضيا وسياحيًا، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم التدريب والمنح والدعم لشباب المحافظة في مختلف الجوانب الفنية والثقافية والرياضية.

ومن جانبه، أشاد اللواء محمد الزملوط بالدعم الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة لأبناء محافظة الوادي الجديد، معرباً عن سعادته باستضافة نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته الحالية علي ملاعب المحافظة، وهو ما يؤكد على مكانة محافظة الوادي الجديد سياحياً ورياضيا، كما أشاد بدعم الترويج للمحافظة من خلال استضافه رحلات اعرف بلدك وإقامة عدد من الفعاليات الشبابية والرياضية على أرض المحافظة.



