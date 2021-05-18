شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: وحدات إسعاف بمحطات الخطوط الثلاثة للتعامل مع إصابات كورونا والحالات الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو وجود وحدات إسعاف بمحطات الخطوط الثلاثة تصل إلى 20 وحدة للتعامل مع حالات اشتباه كورونا والحالات الطارئة، حيث يمكن لأى راكب طلب هذه الخدمة من التوجه لأى عامل بالمحطة لإرشاده إليها.

وأضافت شركة المترو، أن هذه الوحدات تقدم إسعافات أولية لحين نقل المصاب لأقرب مستشفى إذا استدعى الأمر، وأن هذه الوحدات مجهزة للتعامل السريع مع أى حالات اشتباه بالإصابة بكورونا.

كما جددت شركة المترو مطالبتها لجمهور الركاب بعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا ولتجنب توقيع عليهم غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيها.

وتوفر شركة المترو كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأكدت شركة المترو أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.