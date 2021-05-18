شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة : بدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بحي العجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه فى إطار خطة الدولة لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات الخاصة بحصول المواطنين على الخدمات المقدمة بالمصالح الحكومية تم إطلاق التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بحى العجوزة بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والميكنة الخاصة به.

كما يتم عقد الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمركز وإثقال إمكاناتهم بالمهارات اللازمة لإستقبال وبحث إحتياجات المواطنين وتلبيتها بجودة وكفاءة توفيراً للوقت والجهد.