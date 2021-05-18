شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة : استلام 216 ألف طن من القمح المصري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الصوامع والشون فى محافظة البحيرة اليوم نحو 12 ألف طن من القمح المصري ليرتفع إجمالي القمح المورد إلي 216 ألف طن حتى الآن خلال موسم 2021.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، علي انتظام عملية توريد القمح وعدم وجود أي معوقات فى التوريد، مشيرًا إلي حصاد مساحة 405 ألف فدان منزرعة بالقمح من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في نطاق محافظة البحيرة والمقدرة بحوالي 637 ألف فدان.

وشدد محافظة البحيرة علي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا المستجد أثناء عملية استلام القمح، والتأكد من عدم وجود حشرات أو رمال أو زلط فى القمح المورد إلي الشون والصوامع.

وأشار المحافظ إلي أنه يتم استلام القمح بدرجة نظافة 22,5 بـسعر 705 جنية مصرى، ونقاوة 23 بمبلغ 715 جنيه مصرى، وكما يتم الاستلام بدرجة نظافة 23,5 بقيمة 725جنية مصرى لأصناف القمح المصري المحلي.

محافظ البحيرة: استلام 216 ألف طن من القمح المصري