شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتفقد نموذجًا للفيلات وأعمال تطوير كورنيش مدينة المنصورة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب تفقده لعدد من مشروعات الطرق والكباري، توجه رئيس الوزراء إلى مدينة المنصورة الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال الجولة كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستهل رئيس الوزراء جولته في مدينة المنصورة الجديدة، بالتأكيد أن مدينة المنصورة الجديدة، تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التي اتجهت الدولة إلى إنشائها خلال المرحلة الحالية، لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم الذي تتمتع به، نظرًا لوقوعها على ساحل البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة أن تضم المدينة مشروعات متنوعة من الإسكان لتناسب كل شرائح الدخل، وذلك في إطار سعي الدولة للارتقاء بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نموذجا لإحدى الفيلات التي يتم تنفيذها، وتجول في أرجائها للتعرف على مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، مشيدا بما لمسه من مستوى عال في تصميم الفيلات وجودة التنفيذ، وخلال ذلك أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن مشروع إنشاء عدد من الفيلات يتضمن تنفيذ ١١٤٩ فيلا تحتوى على فيلات مودرن وكلاسيك، وفيلات منفصلة ومتصلة وشبه متصلة بمتوسط مساحة تصل إلى ٢٤٠ مترا للدور.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال مشروع كورنيش المدينة، وخلال تفقده قدم الدكتور عاصم الجزار شرحًا حول الموقف التنفيذي للمشروع، أشار خلاله إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة المنصورة الجديدة تصل إلى 7211،35 فدان، وتقع على ساحل البحر المتوسط بطول 15 كم، ولذلك فإن مشروع الكورنيش الذي يبلغ طوله ١٥ كم، يتم تنفيذه على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منه تطوير ٤.٢ كم بعرض متوسط يتراوح من ٤٥ إلى ٩٠ مترا، ويضم الكورنيش ممشى، وكافتيريات، وبرجولات، ومقاعد، وحارة دراجات، وملاعب، ومناطق للقراءة والإنترنت، ومناطق ألعاب للأطفال، ودورات المياه والمسطحات الخضراء، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى بالكورنيش بنسبة إنجاز تصل إلى 98%.