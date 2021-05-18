شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «البطيخ المسرطن».. «الزراعة» للمواطنين: نشر الشائعات يساهم في هدم الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمود القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على نفي الأخبار التي تم تداولها حول انتشار البطيخ المسرطن في الأسواق المصرية.

وناشد «القرش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي في برنامج «صباحك مصري» المُذاع على قناة «MBC مصر»، الثلاثاء، المواطنين بالتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها بين الناس، قائلًا: «نقل المعلومات الخاطئة أمر في غاية الخطورة وتحدثت عنه كل الأديان السماوية، بالإضافة إلى أن نشر الشائعات يساهم في هدم الدول».

أوضح: «المعلومات المتداولة مغلوطة تمامًا، وتم نفيها من قبل الوزارة أكثر من مرة»، مضيفًا أن المحاصيل المصرية بشكل عام تحصل على إشادة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي، حيث فتح عدد كبير من دول العالم التي تطبق أعلى معايير الجودة، أسواقها للمنتجات الزراعية المصرية.

تابع: «عدد كبير من هذه الدول أصبح يعطي تفويض لوزارة الزراعة المصرية باعتماد الإجراءات الخاصة به ويعتبر المعلومة الصادرة عنها معلومة موثوق بها وهذا دليل إشادة وجودة المنتجات الزراعية المصرية».