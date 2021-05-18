شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان في «أورام الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار ثلاثة أيام متواصلة، ضرب شباب منطقة منشأة العمارى بمدينة الأقصر مثالا يحتذى به في التبرع بالدم لصالح مرضي السرطان في مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر.

وفى ملحمة إنسانية تبرع العشرات من أبناء المنطقة بالدم في أولى الحملات التي نظمتها المستشفي في المنطقة وسط إقبال غير مسبوق من الجميع.

وشارك العشرات من المتطوعين من الشباب في تنظيم الفعاليات، ووجهوا دعوة لاهالى المنطقة من خلال المساجد ومكبرات الصوت وهى الدعوة التي لاقت استجابة وتعاون كبير من الجميع.

وأشرف على الفعاليات فريق طبي متخصص من بنك الدم بالمستشفي، بالتعاون مع مسؤولى العلاقات العامة والإعلام بالمستشفي، حيث شهدت الفعاليات تنظيما مميزا والتزام الجميع بالاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعه، كما وعد شباب منشأة العمارى بأن يتم تكرار الفعاليات كل شهر مساهمة منهم في دعم بنك الدم بالمستشفي.

وقال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، أن بنك الدم بالمستشفي يقوم بعمل تحليل كامل للفيروسات (الإلتهاب الكبدي – الإيدز – الزهري)، وكذلك عمل صورة دم كاملة للمتبرع لتوفير كيس دم آمن وفعال لمريض مستشفي شفاء الأورمان، حيث يتم عمل جميع التحاليل وصرف الأكياس للمرضي مجاناً، مضيفاً أنه في كل مرة يتبرع فيها المواطن بالدم يساهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص حيث يتم فصل الدم لمكوناته لعلاج الأمراض.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لأهالى منشأة العمارى على جهودهم ومشاركتهم الفعالة في نجاح الفعاليات واستمرارها لمدة 3 ايام مشيرا أن قوافل وحملات التبرع بالدم ستجوب كافة ربوع المحافظة خلال الفترة المقبلة.