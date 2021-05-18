شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل يؤدون الامتحان التكميلي وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية أداء الامتحان التكميلي بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد محمد عطية مدير المديرية التعليمية بالقاهرة بدء الامتحانات التكميلية بجميع الإدارات التعليمية بالقاهرة وشدد على تعقيم جميع كافة اللجان قبل وبعد الإمتحانات والتزام الجميع بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وجميع العاملين.

وأشار إلى التزام المديرية بكافة تعليمات الوزارة والمحافظة وتكثيف حملات التعقيم و رش المطهرات بجميع المنشآت التعليمية. وأرسل عطية خطابا للإدارات التعليمية مشددا على تطبيق وتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري لرئيس الوزراء، ووفق توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد . وتكثيف والقيام بحملات رش المطهرات لجميع الدواوين والمنشآت التعليمية والمكاتب والمدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يؤدي الامتحان التكميلى الطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل بصفوف النقل ( من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) . ويؤدى الامتحان التكميلى الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوي).

كما يؤدى الامتحان التكميلى الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة، وكذلك يؤدى الامتحان التكميلى الطلاب الذين لم يحصلوا على ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية.

ويعقد الامتحان التكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية. يضم الامتحان 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة علي أن يكون زمن الامتحان ساعة واحدة ،ولا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد. في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.