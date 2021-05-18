شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطالب بـ«خروج المرتزقة والقوات الأجنبية» من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك نائب وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، الثلاثاء، في أعمال جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الأوضاع في ليبيا.
وأكد نائب الوزير في كلمته على استمرار مصر في تسخير جميع إمكانياتها لدعم الأشقاء في ليبيا في جميع المجالات، مرحبًا بجهود السلطة التنفيذية المؤقتة فيما يتعلق بدفع جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا والمصالحة الوطنية، بما في ذلك تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.
وأكد نائب الوزير أهمية اضطلاع القارة الإفريقية بدورها في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة الشعب الليبي ومقررات الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة ليبيا، لافتاً إلى «خطورة تدخلات بعض الأطراف الدولية والإقليمية على استقرار ليبيا، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية دون استثناء».