شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي سابق: إسقاط فرنسا لـ5 مليارات دولار من ديون السودان «قرار شجاع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، في غاية الأهمية ويعد أول لقاء دولي على مستوى رفيع يعقد منذ 2018 لدعم مرحلة التحول الديمقراطي بالسودان.

وتابع «هريدي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الثلاثاء، أن هذا المؤتمرجاء بناء على مبادرة فرنسية، حيث إنها أعلنت عن إسقاط 5 مليارات دولار ديون على السودان.

وأشار إلى أن قرار إسقاط الديون على الخرطوم شجاع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لأنه يأتي وسط وضع اقتصادي صعب تعيشه فرنسا بسبب أزمة جائحة كورونا.

وأضاف أن المؤتمر من حيث الشكل والجوهر رسخ الثورة السودانية ووفر دعما دوليا كبيرا لها، ويخدم تطلعات الشباب والمرأة في السودان نظاه نظام ديمقراطي مدني والذي يختلف تمام عن النظام الإسلاموي الذي عانت منه السودان طيلة 3 عقود.