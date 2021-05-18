شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل الإليزيه للمشاركة في قمة ثلاثية حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمة ثلاثية حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذي يشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.