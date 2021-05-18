شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع حملة تطهير الشوارع وضبط التكاتك المخالفة وغير المرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الثلاثاء، الحملة التي أعدها حي شرق شبرا الخيمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إن محافظ القليوبية بدأ الجولة بمتابعة حملة تطهير الشوارع باستخدام 5 معدات لرش شوارع الحي والمساجد والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات، موجهًا بتكثيف أعمال التطهير واستمرارها بشكل يومي والتأكيد إلى التطهير في الأماكن المغلقة.

وتابع محافظ القليوبية الحملة المكبرة لضبط التكاتك المخالفة وغير المرخصة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية بأحياء شرق وغرب وشبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق مع مأمور قسم شرطه شبرا الخيمة ومسئولي المرور، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 30 توكتوك بنطاق حي شرق شبرا الخيمة و33 توك توك بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي تلك الحملات تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالحد من ظاهرة سير التوك توك بدون ترخيص، وفي الشوارع والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بإجراءات تحقيق الانضباط لحرکة التوك توك، واستصدار ترخيص التسيير لها يجدد سنويا، والتنسيق مع المرور لمنع سير التوك توك بالطرق العامة والرئيسية وقصر استخدامها على الطرق الفرعية.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية مع التأكيد على مالكي التكاتك غير المرخصة بسرعة التوجه إلى إدارات المرور لاستصدار تراخيص لها تجنبا لمصادرتها وتطبيق القوانين والتعليمات المنظمه في هذا الشأن، حيث نفذت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة العديد من الحملات لمواجهة ظاهرة التكاتك المخالفة وغير المرخصة، فضلاً عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وعلى صعيد آخر، تابع «الهجان» الحملات المكبرة التي تقوم بها مجالس المدن والأحياء لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحافظة والمستمرة بشكل مستمر ودائم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى أمس الاثنين، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 140 محضر ارتداء كمامة وتم غلق 3 مقهى وتحرير 8 محضر مخالفة مواعيد الغلق، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات على مدار الاثني عشر الماضية عن ضبط 1517 شيشة وتحرير 2572 محضر عدم ارتداء كمامة و241 غلق مقهى و360 محضر مخالفة مواعيد الغلق.

وتابع محافظ القليوبية الجولة بمتابعة الحملة المكبرة لازالة تراكمات القمامة من انفاق عثمان والامير والعزبة البيضاء والرشاح بمدينة الخصوص حيث تم رفع أكثر من 50 طن قمامة وجاري استكمال الحملة حتى يتم القضاء تمامًا على أي تراكمات بالأنفاق، كما وجه المحافظ بمراجعة جميع المرافق وإجراء أعمال الصيانة والإنارة والمتابعة المستمرة ومنع المواطنين بإلقاء القمامة مرة أخرى ووضع صناديق للقمامة بجانب تلك الأنفاق.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، واللواء طلعت منصور، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة الخصوص، والعقيد هشام دياب، وكيل إدارة المرور.