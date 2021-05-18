شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الحاسبات والمعلومات استعدادًا لامتحانات نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، كلية الحاسبات والمعلومات، للوقوف على استعدادات الكلية لاستقبال امتحانات نهاية العام الجامعى، ورافقه خلال الجولة التفقدية، الدكتور السيد محمد أبودهب، عميد الكلية، وأحمد الفاضل، أمين الكلية.

وخلال جولته التفقدية، زار القاعات الدراسية والمعامل والمكاتب الإدارية والإدارة الطبية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية والتقى طلاب الكلية، وتابع أعمال تجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية والقاعة المخصصة لمناقشة الرسائل العلمية (الماجستير- الدكتوراة) والسيمينارات. واستمع رئيس الجامعة لمطالب الطلاب، مشددا على تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، لحمايتهم من فيروس كورونا واتباع كافة الإجراءات التي تضمن وقايتهم.

كما أوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص غرفة عزل لكل كلية من كليات الجامعة، للتعامل مع أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما تم توفير بوابات تعقيم تعمل بطريقة آلية تحتوى على 4 رشاشات تعقيم وأيضا توفير مواد التطهير والتعقيم بجميع الكليات.

وفى السياق ذاته، شدد رئيس الجامعة، على تطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تتضمن مسافات التباعد الاجتماعى بين الطلاب بالقاعات الدراسية والتأكيد على ارتداء الكمامات وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية.