شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بجامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الثلاثاء الدورة الثالثة التدريبية للأئمة والواعظات والتي اقيمت بكلية الهندسة جامعة أسوان ، تحت عنوان الإرشاد النفسي والاجتماعي، وافتتح الدورة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان والدكتور فريد عبد الظاهر منسق الدورة والدكتور محمد ابو الشيخ عميد كلية دار العلوم والمشرف علي تنظيم الدورة والدكتور محمد نجدي ابوطامع أحد المحاضرين بالدورة والذي القي محاضرة بعنوان مواصفات الخطيب الواعظ.

وأكد الدكتور أيمن عثمان ، أن التدريب يأتي طبقا لبروتوكول التعاون بين الجامعة و وزارة الأوقاف و الذي يهدف إلي تدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية والعمل علي زيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس، وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء.

وأشار الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الهدف من هذه الدورات العمل علي صقل المواهب للأئمة والواعظات والارتقاء بسلوكهم وتنمية قدراتهم علي مواجهة مستجدات العصر لأنهم يمثلون قدوة للمجتمع.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة أن هذه الدورة لأول مرة تقام بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة القريبة من موقف الاقاليم بمدينة أسوان تيسيرا علي المتدربين الوافدين من جميع انحاء المحافظة، لافتا إلى أنه تم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا وخاصة أن كلية الهندسة قريبة من موقف الإقليم باسوان.