شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار افتتاح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصلت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، افتتاح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع بتوجيهات من القيادة السياسية .

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر أنه جرى افتتاح المعبر من الجانب المصرى استثنائيا - لليوم الثالث - لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع ، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية .

وأشارت المصادر إلى تواجد الأطقم الإدارية والطبية؛ لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية، لافتة إلى أنه جرى تشغيل المعبر أول أمس؛ حيث بلغ إجمالى عدد العابرين خلال اليومين الماضيين 835 فردا، بينهم عدد من الجرحى والمصابين ومرافقيهم من قطاع غزة، وإدخال كميات كبيرة من المساعدات الى القطاع .

وكان قد جرى افتتاح معبر رفح البرى استثنائيا - أول أمس الأحد، لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وادخال المساعدات الى القطاع .