شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لوحدات مثلث ماسبيرو المخصصة للسكان بعد تشطيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فيديو لأول وحدة سكنية بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو بعد تشطيبها، بالأبراج الجارى إنشاءها بمنطقة مثلث ماسبيرو على كورنيش النيل بالقاهرة، خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون، ومن المقرر أن يتم تسليم تلك الوحدات للسكان الراغبين فى العودة للمكان مرة أخرى وعددهم 900 أسرة تقريبا، نهاية العام الجارى، حيث تم تخصيص برجين لهم يطلان على شارع 26 يوليو.

ويوجد نموذجان للوحدات منها شقة مكونة من 3 غرف وصالة و2 حمام ومطبخ مشطبة بالكامل، أما النموذج الثانى، غرفتين وصالة وحمام ومطبخ مشطبة بالكامل أيضًا، وكل هذه الوحدات ستسلم للسكان "على المفتاح" نهاية 2021، بالإضافة إلى تجهيز البرج بالكامل بالخدمات وتشطيبه من الخارج.

ووصل ارتفاع الأدوار بالأبراج السكنية إلى 17 طابقا، بالإضافة إلى البدء فى إنشاء برجين جديدين يطلان على شارع 26 يوليو، وإنشاء 3 أبراج أخرى تطل على الكورنيش بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون، كما يتم تشطيب واجهات المشروع والوحدات السكنية ليتم تسليمها على المفتاح.

وتم تخصيص برجين للسكان الراغبين فى العودة، تطل على شارع 26 يوليو، بالإضافة إلى برجين إداريين بالمشروع، كما بدأت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، إنشاء برجين جديدين بمنطقة مثلث ماسبيرو، الواقعة خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون، بكورنيش النيل بالقاهرة، ليطلا البرجين على شارع الجلاء بارتفاع يصل لـ 21 طابقا، بالإضافة إلى إنشاء دورين جراج تحت الأرض.