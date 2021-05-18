شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية بباريس، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى استقباله.

وكان الرئيس السيسى قد شارك في القمة ثلاثية بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردنى الملك عبد الله، بشأن المواجهات فى الأراضى المحتلة، والأوضاع فى فلسطين.

فيما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.