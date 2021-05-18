شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: ماكرون يجدد دعمه للمبادرة المصرية لوقف التصعيد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة العربية فى خبر عاجل، بأن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون جدد دعمه للمبادرة المصرية لوقف التصعيد فى غزة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي - بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس- في قمة ثلاثية حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذى شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.