شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2021.. 14 طالبا فى اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان ن مشددة على عدم تجاوز عدد الطلاب فى اللجنة الفرعية الواحدة الـ" 14 طالبا للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى الجارى، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية السبت 5 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس 17 من نفس الشهر، على أن تنطلق الاختبارات التحريرية النظرية يوم 19 يونيو 2021، حتى 1 يوليو المقبل.

وأكدت الوزارة، أن قرابة 750 ألف طالب وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات فى شهادة الدبلومات الفنية، بكافة النوعيات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج، موزعين على 3081 لجنة امتحانية منها 1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الدراسة مستمرة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية، موضحة أن العام الدراسى لهذه الصفوف ينتهى بامتحاناتهم التى تعقد فى شهرى يونيو ويوليو المقبلين، أما الآن فالدراسة تسير بشكل طبيعى سواء أونلاين وفى المدارس، مضيفة أن المناهج كما هى لهذه الصفوف والإجازة الصيفية تبدأ عقب أداء الطلاب الامتحانات المقررة لنهاية العام الدراسى.