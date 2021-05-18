شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تحويل الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا لــ400 مركز تطعيم بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان استمرارعمليات التسجيل علي موقع حجز لقاح كورونا على مدار الــ 24 ساعة مؤكدة أنه يتم التطعيم بعد التسجيل ووصول رسالة التأكيد على التوجة لمركز اللقاحات للحصول علي الجرعات المقررة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تحويل المسجلين على الموقع الإلكترونى لحجز لقاح كورونا إلى 400 مركز للحصول على اللقاح بالمجان مشيرة إلى أن المصريين المتواجدين فى مصر من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن يحصلون على اللقاح بالمجان أيضا.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم الحجز على الموقع الإلكترونى المخصص لتلقى اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg مشيرا إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وضعت أولويات لتلقى لقاح فيروس كورونا، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأولوية التطعيم لكل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهى الأطقم الطبية، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.