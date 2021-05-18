أخبار مصر.. 5 يونيو الامتحان العملى للدبلومات الفنية.. والتحريرى 19يونيو

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقى) وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2020/2021. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2021/6/5 وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/6/17، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2021/6/19، وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/7/1. وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي).. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





التعليم:5يونيو الامتحان العملى للدبلومات الفنية.. والتحريرى 19يونيو

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقى) وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2020/2021.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2021/6/5 وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/6/17، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2021/6/19، وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/7/1.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي).





رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة

عقب تفقده لمواقع العمل في مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة، توجه رئيس الوزراء ووزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الدقهلية، لتفقد مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب، كما تفقدوا أعمال إنشاء كوبري علوي لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا.

وأثنى رئيس الوزراء على كافة مشروعات الطرق والكباري، التي يتم تنفيذها للتيسير على حركة المواطنين والبضائع، والتي تعد ركيزة أساسية للنهضة التنموية التي تقوم بها الدولة خلال هذه المرحلة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة توجيه أقصى درجات الاهتمام لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وبذل الجهود الممكنة للتخلص من القمامة، ورفع المخلفات من الشوارع بمحافظة الدقهلية، حرصا على سلامة وصحة أهالينا بالمحافظة.

وأكد وزير النقل أن أعمال توسعة الطريق يتم تنفيذها بطول 4.5 كم مزدوج بعرض 9م بكل اتجاه ليصبح 14م بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 دوران للخلف؛ عبارة عن منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل، منوهاً إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة، وإنشاء كوبرى علوى لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا تصل إلى 450 مليون جنيه، ومؤكدا أن هذه الأعمال ستُسهم في تخفيف الحركة المرورية بين مدينتي المنصورة وطلخا.





رئيس وزراء البرتغال: مصر بقيادة السيسى نموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات.

كما أشاد الرئيس بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجهودها في دعم القضايا الأفريقية مثمناً التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكداً في هذا الإطار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين.

من جانبه؛ عبر رئيس وزراء البرتغال عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، ومؤكداً حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة الرئيس مثال ونموذج ملهم للاستقرار وتحقيق التنمية يحتذي به في الشرق الاوسط وافريقيا.





طقس حار بالقاهرة الكبرى اليوم شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.





التعليم: تنسيق الثانوى لدفعة الشهادة الإعدادية 2021 وفق درجات الترم الثانى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تنسيق الثانوى العام لدفعة طلبة الشهادة الإعدادية 2021، سيكون وفق درجات الطالب التى يحصل عليها فى امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، موضحة أن امتحان الترم الأول المجمع كان للاجتياز فقط ودرجاته لن تضاف لمجموع الطالب النهائى الذى يعتد به فى تنسيق الثانوى العام والمدارس الفنية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم من الطلاب ضرورة التركيز فى منهج الترم الثانى قبل عقد الامتحانات فى يونيو المقبل، موضحة أن امتحان الترم الثانى سيكون منفصلا لكل مادة على حدة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للطلاب أثناء أداء الامتحانات فى المدارس، مشيرة إلى أن الاختبارات النهائية للطلاب تكون فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الإجتماعية والعلوم والرياضيات وتعقد كل مادة فى يوم مستقل حسب الجداول التى تعلنها المديريات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت عقد امتحان مجمع يوم 7 مارس الماضى لطلاب الشهادة الإعدادية بسبب ظروف جائحة كورونا، حيث أدى مليون و613 ألفا و613 طالبا وطالبة بالصف الثالث الإعدادي، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالاً فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.