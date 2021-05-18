شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 1948 وحتى اليوم.. ماذا قدمت مصر للفلسطينيين والقضية الفلسطينية؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت وستظل مصر الحاضن الأكبر لقضايا العرب الأشقاء، حيث سجل التاريخ مساهمات عديدة للدولة المصرية في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، تكريساً لدورها في محيطها العربي والإقليمي كدولة محورية ورئيسية في المنطقة العربية، وبما لها من ثقل إقليمى وعربي قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي.

ومنذ 1948 أولى صانع القرار المصرى اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية، وعبر أكثر من نصف قرن عملت الدولة المصرية على دعم الحقوق العادلة لأبناء الشعب الفلسطيني والتي على رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل موقف وطنى موحد.

ومنذ 11 نوفمبر 2002 ترعى مصر الحوار الفلسطيني - الفلسطينى وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني .

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت القضية الفلسطينية بؤرة اهتمام القيادة السياسية، وأكد الرئيس في مناسبات عدة على استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشدداً على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.