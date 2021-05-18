شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض نتائج متابعة زراعات الأرز باستخدام صور الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط و المهندسة رانيا عبدالهادى، بمركز المعلومات نتائج متابعة زراعات الأرز باستخدام صور الأقمار الصناعية.

ووجه عبد العاطى بضرورة المرور المستمر من قبل أجهزة الوزارة أثناء لرصد زراعات الأرز المخالفة ، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين ، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل إستهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الإحتياجات خلال الصيف.

وكلف عبد العاطى بتفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات ، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وتلقى أى شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة، مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزيه جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

واتخذت وزارتى الرى و الزراعة عدد من الإجراءات المنظمة للمحاصيل الشرهه فى استهلاك المياه لتقنين زراعتها والتي يصدر بها قرار من كل من وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والري (محصول الارز والموز) و ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل وذلك من خلال استكمال المشروع القومي لتبطين الترع مع اضافة تطوير المساقي والمراوي واتباع نظم الري الحديثة (الري بالتنقيط – الري تحت السطحي – الري بالرش) حيث تم البدء في تنفيذ نظم الري الحديثة فى باقي مساحة الاراضي الجديدة.