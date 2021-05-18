شكرا لقرائتكم خبر عن من العشش لـ"السوبر لوكس".. شاهد وحدات مثلث ماسبيرو المخصصة للسكان بعد تشطيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من تشطيب عدد من الوحدات السكنية بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو، بالأبراج الجارى إنشاءها بمنطقة مثلث ماسبيرو على كورنيش النيل بالقاهرة، خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون، والتي من المقرر أن يتم تسليمها للسكان الراغبين فى العودة للمكان مرة أخرى وعددهم 900 أسرة تقريبا، نهاية العام الجارى، حيث تم تخصيص برجين للسكان يطلان على شارع 26 يوليو، لينتقل السكان من الوحدات غير الأدمية إلى وحدات سوبر لوكس متشطبة بالكامل.

ويوجد نموذجان للوحدات منها شقة مكونة من 3 غرف وصالة و2 حمام ومطبخ مشطبة بالكامل، أما النموذج الثانى، غرفتين وصالة وحمام ومطبخ مشطبة بالكامل أيضا، وكل هذه الوحدات ستسلم للسكان على المفتاح، نهاية 2021، بالإضافة إلى تجهيز البرج بالكامل بالخدمات وتشطيبه من الخارج.

ووصل ارتفاع الأدوار بالأبراج السكنية إلى 17 طابقا، بالإضافة إلى البدء فى إنشاء برجين جديدين يطلان على شارع 26 يوليو، وإنشاء 3 أبراج أخرى تطل على الكورنيش بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون، كما يتم تشطيب واجهات المشروع والوحدات السكنية ليتم تسليمها على المفتاح. وتم تخصيص برجين للسكان الراغبين فى العودة يطلا على شارع 26 يوليو، بالإضافة إلى برجين إداريين بالمشروع، كما بدأت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، إنشاء برجين جديدين بمنطقة مثلث ماسبيرو، الواقعة خلف مبنى الإذاعة والتلفزيون، بكورنيش النيل بالقاهرة، ليطلا البرجين على شارع الجلاء بارتفاع يصل لـ 21 طابقا، بالإضافة إلى إنشاء دورين جراج تحت الأرض.



احدى الغرف بالوحدة



احدى الغرف



الصالة



الطرقة



المطبخ



الوحدات التى تطل على شارع 26 يوليو



الوحدات من الداخل



الوحدة من الداخل



تشطيب الشقق



تشطيب الوحدات



تشطيب سوبر لوكس



تشطيبات الانارة



ششق ماسبيرو



شقق المشروع



شقق مشروع ماسبيرو بعد تشطيبها



شكل الصالة بعد التشطيب



نموذج أخر للصالة



نموذج التشطيبات



وحدات ماسبيرو