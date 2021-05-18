شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى يتوقع عدم سقوط أمطار يومى الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر إلى عدم سقوط أمطار يومى الأربعاء والخميس.

وتميل الحرارةنحو الارتفاع الطفيف، اليوم الثلاثاء، ويكون الطقس معتدل نهارًا على مدن الساحل الشمالي، مائل للحرارة الى حار على المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا لوسط الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا، ومعتدل الى لطيف ليلًا، يميل للبرودة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

وتسود أجواء مشمسة على كافة المناطق مع رياح معتدلة الى نشطة، تكون قوية احيانًا على مناطق خليج السويس.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا، ويميل البحر الأحمر والخليجين للاضطراب.

كما تتشكل الشبورة صباحًا على بعض المناطق الداخلية من الشمال، تصل لمستوى الضباب بوسط سيناء.