شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن استخراج تراخيص عمل لـ7 فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 1126 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 8 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغوا 3368 شاباً منهم 37 من ذوى القدرات، وتوفير 45 فرصة عمل.

وأوضح الوزير فى بيان، أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 7 عمال، و 4000 جنيه لـ 2 آخرين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 55 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللى، مدير مديرية القوى العاملة فى الدقهلية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 937 منشأة وتم القيام بـ 32 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 148 شكوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها ، وإحالة 29 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، ومازالت 51 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

أما عن مجال استخراج تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستقبال طلبات 7 فلسطينيين، وتجديد 3 تراخيص أخرى، واستخراج 971 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، موضحا أنه في مجال التدريب المهني انتهت المديرية من 8 دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 82 متدرباً، و 2 دورة تدريبية فى وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة لـ 24 متدرب ومتدربة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 390 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.