‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام. - البطاطس 5 جنيهات. - البصل الأبيض 4.5 جنيه. - البصل الأحمر بـ 5 جنيهات - الكوسة بـ 6 جنيهات. - الجزر بـ 5.5 جنيه. - الخيار بـ 5.5 جنيه. - الجوافة بـ 15 جنيها. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4.5 جنيه - الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. - الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات. - الفلفل الألوان 17 جنيها. - الليمون بـ 27.5 جنيه. - الفاصوليا الخضراء بـ 5.5 جنيهات. - التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 8 جنيهات. ‏‎‏‎- العنب 22.5 جنيه. - البسلة بـ 9 جنيهات. - البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية